Манчестер Сити приготовил Реал Сосьедаду сумасшедшую сумму за Оярсабаля

Нападающий Реал Сосьедада Микель Оярсабаль может попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

На радары Манчестер Сити попал Микель Оярсабаль, сообщает AS.

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Руководство "горожан" начнет переговоры с Реал Сосьедадом по 22-летнему нападающему, если хавбек действующего чемпиона Англии Лерой Сане покинет клуб.

В лагере Сити не намерены торговаться с испанским клубом и готовы сразу активировать клаусулу Микеля, которая составляет 75 млн евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Оярсабаль провел 37 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 4-мя ассистами.

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