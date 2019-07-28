toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Манчестер Сити приготовил Реал Сосьедаду сумасшедшую сумму за Оярсабаля

21:51 165 Читати українською
Манчестер Сити приготовил Реал Сосьедаду сумасшедшую сумму за Оярсабаля
Микель Оярсабаль / Фото ФК Реал Сосьедад

Нападающий Реал Сосьедада Микель Оярсабаль может попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

На радары Манчестер Сити попал Микель Оярсабаль, сообщает AS.

Вальверде определился с фаворитом, которого хочет подписать в нападение Барселоны – на форварда охотится Атлетико

Руководство "горожан" начнет переговоры с Реал Сосьедадом по 22-летнему нападающему, если хавбек действующего чемпиона Англии Лерой Сане покинет клуб.

В лагере Сити не намерены торговаться с испанским клубом и готовы сразу активировать клаусулу Микеля, которая составляет 75 млн евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Оярсабаль провел 37 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 4-мя ассистами.

Йокогама – Манчестер Сити: Зинченко с трофеем, худшим баллом и неожиданным отличием – Ливерпуль уже ждет

blog_ava
Трансфер Бейла в Китай сорвался – журналист BBC назвал причину
15:48
861
Теги
Трансферы Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Трансферы Чемпионата Испании Реал Сосьедад Реал Сосьедад Англия Микель Оярсабаль Микель Оярсабаль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
19
час
:
1
мин
Судува
18:45
Тре Пенне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук