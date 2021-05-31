29-летний футболист до сих пор не получил предложение от руководства Барсы о продлении контракта, который завершается 30 июня 2022, сообщает Sport.es.

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Со своей стороны, каталонцы собираются обновить состав команды и уменьшить расходы на зарплаты из-за финансового кризиса, поэтому могут и не предложить ему новое соглашение. Если это все-таки произойдет, то Серхи Роберто переберется в Манчестер Сити.

Хосеп Гвардиола уже не первый год интересуется им. Представители "горожан" пытались подписать Серхи летом 2020-го, однако тогда игрок отказался менять клуб. Сейчас же Роберто оказался в совершенно иной ситуации. Воспитанник Ла Масии хотел бы остаться в Барсе, но если клуб не предложит ему новый выгодный контракт, он перейдет в Ман Сити.

В нынешнем сезоне четвертый капитан команды почти не играл из-за травмы, проведя на поле лишь 1198 минут. Например, в четырех предыдущих сезонах его игровое время превышало 3 тысячи минут.

Напомним, в кампании 2020/21 Серхи Роберто сыграл 13 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. Серхи получает 5 млн евро в год с учетом налогов.

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