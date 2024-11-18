Манчестер Сити придумал план по удержанию Холанда – Эрлинг превзойдёт де Брюйне по статусу
Манчестер Сити предложит Эрлингу Холанду увеличение зарплаты, чтобы норвежец продлил контракт с клубом.
Руководство Манчестер Сити уверено в том, что клубу удастся удержать Холанда и продлить с ним контракт до лета 2029 года. Как информирует The Mirror, "горожане" намерены увеличить норвежцу оклад до 500 тысяч фунтов в неделю. В настоящее время переговоры по этому поводу продолжаются.
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Если Холанд примет условия клуба, то станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Он опередит по этому статусу своего одноклубника Кевина де Брюйне. В то же время зарплата Эрлинга не станет самой большой в Европе – полузащитник Барселоны Френки Де Йонг зарабатывает 600 тысяч фунтов в неделю.
В обмен на улучшенные условия контракта боссы Манчестер Сити потребуют у Холанда согласие на отмену пункта о клаусуле в размере 150 млн фунтов. В свою очередь советники Эрлинга хотят, чтобы пункт о выкупе остался, поэтому компромиссным вариантом может стать увеличение суммы отступных до 200 млн фунтов.
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