Руководство Манчестер Сити уверено в том, что клубу удастся удержать Холанда и продлить с ним контракт до лета 2029 года. Как информирует The Mirror, "горожане" намерены увеличить норвежцу оклад до 500 тысяч фунтов в неделю. В настоящее время переговоры по этому поводу продолжаются.

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Если Холанд примет условия клуба, то станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Он опередит по этому статусу своего одноклубника Кевина де Брюйне. В то же время зарплата Эрлинга не станет самой большой в Европе – полузащитник Барселоны Френки Де Йонг зарабатывает 600 тысяч фунтов в неделю.

В обмен на улучшенные условия контракта боссы Манчестер Сити потребуют у Холанда согласие на отмену пункта о клаусуле в размере 150 млн фунтов. В свою очередь советники Эрлинга хотят, чтобы пункт о выкупе остался, поэтому компромиссным вариантом может стать увеличение суммы отступных до 200 млн фунтов.

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