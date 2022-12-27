Валенсия имеет свой интерес в переходе Феррана Торреса из Ман Сити в Барселону.

"Горожане" должны будут отдать левантийцам около 5 млн евро, информирует Mundo Deportivo.

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Валенсия получит 2 млн за воспитание игрока. Также 1,5 года назад "летучие мыши" прописали особый пункт, когда отпускали Торреса в Ман Сити. Согласно ему английский гранд согласился отдать 10% разницы между ценой приобретения и продажи форварда. Манчестер Сити покупал игрока за 23 млн евро, а продает за 55 млн – разница составляет 32 млн, что гарантирует кризисной Валенсии еще 3,2 млн евро.

Напомним, Торрес провел в футболке "горожан" 43 матча, в которых оформил 16 голов и 4 ассиста.

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