Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола больше не нуждается в игроках в линию обороны.

Манчестер Сити больше не заинтересован в подписании защитника Наполи Калиду Кулибали и игрока Севильи Жюля Кунде, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Такое решение принял наставник вице-чемпиона Англии Хосеп Гвардиола после подписания защитника Бенфики Рубена Диаса. "Горожане" уже сообщили Севилье и Наполи о прекращении переговоров.

Напомним, Сити отпустил в Бенфику взамен Николаса Отаменди.

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