Манчестер Сити прекратил переговоры о трансферах Кулибали и Кунде – Гвардиола укомплектовал защитное звено
21:13 - Читати українською
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола больше не нуждается в игроках в линию обороны.
Манчестер Сити больше не заинтересован в подписании защитника Наполи Калиду Кулибали и игрока Севильи Жюля Кунде, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
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Такое решение принял наставник вице-чемпиона Англии Хосеп Гвардиола после подписания защитника Бенфики Рубена Диаса. "Горожане" уже сообщили Севилье и Наполи о прекращении переговоров.
Напомним, Сити отпустил в Бенфику взамен Николаса Отаменди.
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