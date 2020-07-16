Манчестер Сити представил новую стильную форму на следующий сезон

Фанаты Манчестер Сити уже могут оценить новую экипировку любимого клуба.

"Искусство, индустрия, футбол, музыка, мода, шум и цвет вплетены в ДНК Манчестера, и мозаика – это праздник гордой и разнообразной культуры нашего города", – поясняется на официальном сайте клуба идея новой формы.

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Экипировка представлена в традиционных голубых тонах с белыми полосами. В этой форме "горожане" будут проводить домашние матчи сезона 2020/21.

Напомним, после 36-ти туров АПЛ подопечные Гвардиолы гарантировали себе второе место в турнирной таблице.

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