Манчестер Сити представил новую гостевую форму с интересным орнаментом

Манчестер Сити показал, как будет выглядеть гостевая форма команды в сезоне 2020/21.

Презентация новой экипировки "горожан" опубликована в официальном Twitter клуба.

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Дизайнеры выбрали черный цвет основой, а на передней части футболки появился оригинальный орнамент. Эмблема клуба и спонсорские надписи стали "золотыми". Техническим партнером Манчестер Сити остается компания Puma.

Напомним, в сезоне 2019/20 Зинченко и компания выиграли Суперкубок и Кубок Англии. Также команда продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

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