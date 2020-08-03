toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ ИГОРЬ СУРКИС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Манчестер Сити представил новую гостевую форму с интересным орнаментом

11:52 - Читати українською
Манчестер Сити представил новую гостевую форму с интересным орнаментом
Игроки Манчестер Сити / Сайт клуба

Манчестер Сити показал, как будет выглядеть гостевая форма команды в сезоне 2020/21.

Презентация новой экипировки "горожан" опубликована в официальном Twitter клуба.

"Манчестер Сити может никогда больше не получить такой шанс": Руни назвал Зинченко и Ко фаворитами Лиги чемпионов

Дизайнеры выбрали черный цвет основой, а на передней части футболки появился оригинальный орнамент. Эмблема клуба и спонсорские надписи стали "золотыми". Техническим партнером Манчестер Сити остается компания Puma.

Напомним, в сезоне 2019/20 Зинченко и компания выиграли Суперкубок и Кубок Англии. Также команда продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

Элегантная Барса, футуристический Лондон, пиксели Дортмунда и юбилей ПСЖ – как будут выглядеть гранды в новом сезоне

blog_ava
Блохин покинул сборную Украины через 2 минуты после нашего разговора, – Суркис
08:00
6408
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Видеоновости Футбольная форма
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
49
мин
Металлист 1925
19:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук