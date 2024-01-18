Мировой спортивный бренд Puma и "горожане" представили специальную коллекцию к китайскому Новому году, празднование которого начнется 10 февраля.

"Это подарок для Мудрика?": Карпаты разнесли Челси за русский конфуз

Новая форма представлена в светло сером цвете. Производители вдохновлялись историей стадиона Манчестер Сити, а также яркой китайской культурой.

Впервые в новой форме сыграет женская команда Манчестер Сити против Манчестер Юнайтед в матче за Континентальный кубок. Это матч состоится 24 января.

"Програти Мессі – не найгірша річ у світі": капітан Ліверпуля здолав важку травму, йде за Золотим м'ячем, досі миє посуд

YEAR OF THE DRAGON @ManCity



Man City Year of the Dragon Collection. Out now on https://t.co/6Q5vmemNDD. pic.twitter.com/HAwgTtZMsS — PUMA Football (@pumafootball) January 18, 2024