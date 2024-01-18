Манчестер Сити представил эксклюзивную форму к предстоящему празднику
16:10 - Читати українською
Манчестер Сити показал новую форму, которая выпущена ограниченным количеством.
Мировой спортивный бренд Puma и "горожане" представили специальную коллекцию к китайскому Новому году, празднование которого начнется 10 февраля.
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Новая форма представлена в светло сером цвете. Производители вдохновлялись историей стадиона Манчестер Сити, а также яркой китайской культурой.
Впервые в новой форме сыграет женская команда Манчестер Сити против Манчестер Юнайтед в матче за Континентальный кубок. Это матч состоится 24 января.
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