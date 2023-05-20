Спонсор Манчестер Сити – компания Puma – представила домашнюю форму "горожан" на сезон 2023/24, посвятив её 20-летию исторического переезда клуба на стадион Этихад.

Как информирует официальный сайт "бело-небесных", форма отдает дань уважения знаковым чертам стадиона и вдохновлена ​​футболкой, в которую облачалась команда в своём первом сезоне после переезда на новый стадион. На ней изображены четыре полосы, которые символизируют гигантские башни – они видны снаружи стадиона.

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В презентации игровых футболок на следующий сезон участие приняли Рияд Марез, Джек Грилиш и Эрлинг Холанд.

Переезд с Мейн Роуд на Этихад состоялся в августе 2003 года.

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