"Горожане" организовали отдельный чартер для украинского легионера, сообщила жена футболиста Влада Зинченко в эфире программы "Главная команда".

Зинченко стал самым молодым капитаном в официальных матчах сборной Украины – позади Шевченко, Лужный и другие легенды

На борту находился только Александр и персонал. А вот Андрею Ярмоленко повезло меньше. Вингер Вест Хэма летел из Англии в Украину на обычном рейсовом самолете.

Напомним, сегодня "сине-желтые" встречаются с Францией, а затем проведут два домашних матча – против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31-го).

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