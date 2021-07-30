Чемпион Англии все еще настроен усилиться лидером Астон Виллы. Это приоритетный трансфер Хосепа Гвардиолы на текущее межсезонье.

"Горожане" предложили Астон Вилле 100 млн фунтов за 25-летнего Грилиша. Хосеп Гвардиола после неудачи с Харри Кейном считает полузащитника сборной Англии приоритетным вариантом усиления состава, поэтому старается сделать все ради его подписания, сообщает The Telegraph.

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В лагере Манчестер Сити надеются, что сделку удастся закрыть в ближайшие дни. Трансфер Грилиша за 100 млн фунтов станет рекордным в истории Премьер-лиги.

Напомним, Грилиш – воспитанник и капитан Астон Виллы, а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025-го. В прошлом сезоне хавбек отыграл 26 матчей в АПЛ – 6 голов и 12 ассистов. Летом Джек стал вице-чемпионом Европы со сборной Англии.

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