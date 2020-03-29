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Манчестер Сити предложил использовать собственный стадион для борьбы с коронавирусом

14:15 27 Читати українською
Манчестер Сити предложил использовать собственный стадион для борьбы с коронавирусом
Этихад Стэдиум / Reuters

Манчестер Сити планирует активно помогать в борьбе с пандемией коронавируса.

Манчестер Сити предложил Национальной службе здравоохранения использовать Этихад Стэдиум для подготовки врачей, сообщает Goal.com.

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Отмечается, что в административных помещениях и конференц-залах стадиона можно проводить обучение врачей и другого медперсонала во время пандемии. Ранее на подобное пошел мадридский Реал, предложив использовать Сантьяго Бернабеу как склад медикаментов и других предметов, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Напомним, из-за пандемии приостановлены спортивные соревнования почти по всей Европе. В Великобритании зафиксировано около 17 тысяч заражения опасной болезнью и более тысячи летальных случаев.

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