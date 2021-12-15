Полузащитник "горожан" и сборной Украины принимает поздравления – 15 декабря ему исполнилось 25 лет.

"Горожане" не забыли об уроженце Радомышля, с самого утра опубликовав пост, посвященный украинцу. "Поздравляем Александра Зинченко с днем ​​рождения", – написали чемпионы Англии в Instagram.

Ман Сити – Лидс: Зинченко венчает исторический погром в матче АПЛ – супертрио на 10 баллов, "сделка" украинца с VAR

Своеобразный подарок 11-й номер Сити получил накануне – Манчестер Сити в 17-м туре АПЛ разбил Лидс со счетом 7:0. Зинченко провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отличился.

В текущем сезоне украинец сыграл 10 матчей, в которых записал в свой актив 1 голевой пас.

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