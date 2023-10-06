Действующий контракт Холанда с чемпионами Англии рассчитан до лета 2027 года, однако "горожане" решили перестраховаться. В ближайшие несколько месяцев Манчестер Сити начнет переговоры с 23-летним норвежцем о подписании нового соглашения.

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Обновленный контракт предполагает повышение и без того немалой зарплаты форварда. Сейчас Холанд зарабатывает 400 тысяч фунтов в неделю, а в случае продления сотрудничества с клубом будет получать еще больше. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, таким способом Ман Сити планирует уберечь Эрлинга Холанда от посягательств мадридского Реала, который в ближайшие несколько лет планирует усилиться забивным нападающим. Руководство "горожан" уверено, что форвард не задумывается о переезде в Испанию.

Напомним, Холанд перебрался в Манчестер Сити летом 2022-го из Боруссии Дортмунд. Норвежец вполне оправдал заплаченные за него 60 миллионов евро – 64 матча, 60 голов и 11 ассистов. В дебютном сезоне за "горожан" бомбардир выиграл три трофея - АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Летом добавился и Суперкубок УЕФА.

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