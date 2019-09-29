Манчестер Сити повторил рекорд, который держался 125 лет

Соперник донецкого Шахтера в Лиге чемпионов Манчестер Сити продолжает покорять новые высоты – "горожане" установили очередное достижение.

После победы в матче 7-го тура АПЛ над Эвертоном (3:1) команда Хосепа Гвардиолы пополнила клубную копилку новым рекордом.

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В первых семи играх чемпионата Англии "горожане" забили 27 голов. Последний раз команда из топ-дивизиона английского футбола забивала 27 голов в 7 стартовых матчах сезона 125 лет назад, сообщает Gracenote Live. Интересно, что в сезоне-1894/95 именно Эвертон также забил 27 голов.

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Несмотря на свою результативность, Манчестер Сити идет на втором месте в таблице чемпионата Англии и уступает Ливерпулю 5 пунктов. Команда Юргена Клоппа забила в 7 встречах 18 голов и пропустила 5, но выиграла все 7 матчей, в то время как манчестерцы имеют на своем счету ничью и поражение.

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