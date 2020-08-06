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Манчестер Сити повесил ценник на Гарсию

23:53 - Читати українською
Манчестер Сити повесил ценник на Гарсию
Эрик Гарсия / Фото из открытых источников

Клуб из Манчестера выставил цену, за которую готов продать молодого защитника Эрика Гарсия.

"Горожане" хотят выручить минимум 23 млн евро, сообщает авторитетное издание Mundo Deportivo.

Гвардиола пролил свет на будущее Гарсии в Манчестере

По данным источника, если Сити не получит предложение с соответствующей суммой, то Гарсия останется в клубе. Ранее была информация, что Гарсия может перейти в Барселону за грандиозным обменом: Сити получит фулбека Нелсона Семеду, а каталонцы – Гарсию и Жоау Канселу. Сообщается, что у защитника хорошие отношения с главным тренером Хосепом Гвардиолою и он готов играть за Манчестер до окончания контракта.

Напомним, соглашение Гарсии из Сити действует до 2021 года. В завершившемся сезоне 19-летний испанец провел за клуб из Манчестера 13 поединков в АПЛ, результативным действиями не отличался.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Эрик Эрик Гарсия
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