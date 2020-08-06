Манчестер Сити повесил ценник на Гарсию

"Горожане" хотят выручить минимум 23 млн евро, сообщает авторитетное издание Mundo Deportivo.

Гвардиола пролил свет на будущее Гарсии в Манчестере

По данным источника, если Сити не получит предложение с соответствующей суммой, то Гарсия останется в клубе. Ранее была информация, что Гарсия может перейти в Барселону за грандиозным обменом: Сити получит фулбека Нелсона Семеду, а каталонцы – Гарсию и Жоау Канселу. Сообщается, что у защитника хорошие отношения с главным тренером Хосепом Гвардиолою и он готов играть за Манчестер до окончания контракта.

Напомним, соглашение Гарсии из Сити действует до 2021 года. В завершившемся сезоне 19-летний испанец провел за клуб из Манчестера 13 поединков в АПЛ, результативным действиями не отличался.

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