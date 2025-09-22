Интерес Барселоны к форварду Манчестер Сити Эрлингу Холанду увеличивается, но "горожане" не хотят продавать норвежца дешево.

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд уже давно находится на радарах Барселоны. Каталонцы видят в норвежце идеальную замену Роберту Левандовски, сообщает Питер О'Рурк из Football Insider.

Команде Ханси Флика будет трудно воплотить эти планы в жизнь из-за сложной финансовой ситуации Барселоны в последние годы, но "кулес" до сих пор не оставляют надежд увидеть Холанда в "сине-гранатовой" футболке.

В Манчестер Сити заблаговременно предусмотрели серьезный интерес со стороны Барселоны, Реала и других топ-клубов Европы к норвежцу, поэтому продлили с ним контракт вплоть до 2034 года.

Если же игрок изъявит желание покинуть Этихад – за него потребуют более 170 млн евро (150 млн фунтов стерлингов). Такая сумма может стать заоблачной для Барселоны в связи с их финансовыми проблемами.

Пеп Гвардиола видит Холанда ключевым игроком Манчестер Сити после перестройки. Сам Эрлинг хочет бороться за все возможные трофеи в составе "горожан", но ему придется рассмотреть другие варианты, если команда повторит провал сезона 2024/25.

