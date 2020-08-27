Вице-чемпионы Англии не смогли договориться с лидером обороны Ювентуса Леонардо Бонуччи, информирует Sky Italy.

Гвардиола начал переговоры с Манчестер Сити по новому контракту, – журналист

Манчестер Сити уже несколько трансферных окон подряд охотился на итальянца, однако всегда терпел неудачу. Ничего конкретного не получилось и в этот раз. Бонуччи сразу дал понять, что останется в Ювентусе и будет помогать Андреа Пирло строить новую команду.

Напомним, этим летом Манчестер Сити успел приобрести одного центрбека – "горожане" заплатили Борнмуту 41 млн фунтов за Натана Аке.

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