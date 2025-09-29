Родри не принимал участия в матче против Бернли (5:1) в шестом туре АПЛ. После игры Пеп Гвардиола объяснил, почему испанский хавбек даже не попал в заявку.

"На тренировке Родри сказал: "Я не могу играть. У меня сильно болит колено, я не могу играть". А я ответил: "Ты не можешь играть? Тогда не играй. Будет играть другой". Это то самое колено, которое он травмировал ранее", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, почти всю кампанию 2024/25 Родри пропустил из-за разрыва крестообразной связки. Он вернулся на поле лишь в мае.

Манчестер Сити следующий матч проведет в Лиге чемпионов против Монако. Встреча запланирована на 1 октября, начало в 22:00 по киевскому времени.

