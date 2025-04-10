Кайл Уокер гарантированно покинет Манчестер Сити в летнее трансферное окно, даже если Милан не сможет его выкупить.

Правый защитник Манчестер Сити, выступающий на правах аренды за Милан, покинет “горожан” на постоянной основе. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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"История между Манчестер Сити и Кайлом Уокером завершится летом, независимо от будущего решения Милана. У "россонери" есть опция выкупа Уокера, но решение примет уже новый директор команды. В любом случае, Уокер точно не останется в Сити, поскольку в клубе уже ищут нового правого защитника", – заявил Романо в X.

Напомним, что кроме Уокера команду Хосепа Гвардиолы покинет Кевин де Брюйне. Бельгиец уйдет из клуба в статусе свободного агента и испанский наставник уже активно ищет игроков ему на замену, чтобы реабилитироваться в следующем сезоне за провальную кампанию 2024/25.

34-летний зимой Уокер отправился в аренду в Милан после конфликта с Гвардиолой из-за результатов команды. Сейчас "горожане" идут на 6 месте в турнирной таблице АПЛ.

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