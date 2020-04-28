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Манчестер Сити поставил Ювентусу ультиматум относительно трансфеа Жезуса – туринцы пытаются хитрить

00:14 29 Читати українською
Манчестер Сити поставил Ювентусу ультиматум относительно трансфеа Жезуса – туринцы пытаются хитрить
Габриэл Жезус / фото из соцсетей

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус стал трансферной целью Ювентуса.

Манчестер Сити не планировал продавать 23-летнего форварда, но может воспользоваться интересом туринцев, чтобы получить максимальную выгоду, сообщает Tuttosport.

Агент Габриэла Жезуса намекнул на возможную смену клуба – есть серьезный претендент на бразильца

По информации издания, "горожане" уже сообщили спортивному директору Ювентуса Фабио Паратичи, что у "старой синьоры" есть только один шанс заполучить Жезуса – включить в сделку аргентинского нападающего Пауло Дибалу. Такой вариант не устраивает "бьянконери", которые взамен готовы предложить права на Миралема Пьянича и Дугласа Косту.

К слову, Жезус перебрался в Манчестер Сити зимой 2017 года. В нынешнем сезоне бразилец провел за "горожан" 39 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 18 голов и 9 ассистов.

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Пауло Дибала Пауло Дибала Манчестер Сити Манчестер Сити Ювентус Ювентус Англия Габриэл Жезус Габриэл Жезус Фабио Паратичи
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