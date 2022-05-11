Накануне Сити объявил о подписании 21-летнего норвежца, который присоединится к команде 1 июля этого года. "Горожане" активировали клаусулу, которая была прописана в контракте.

"Настоящий зверюга": Клопп описал трансфер Холанда в Манчестер Сити

В противном случае во время открытых торгов сумма за трансфер Эрлинга могла бы составить более 200 млн. Из-за этого в кулуарах клуба даже шутят, информирует журналист Роб Доусон.

По его словам, Сити смеется, что гонорар за норвежца меньше, чем тот, который Манчестер Юнайтед заплатил за Фреда. В 2018 году Шахтер выручил за свою звезду почти 60 млн.

Отметим, что Манчестер станет пятым пунктом назначения в карьере Холанда. Ранее он играл за норвежские Брюне и Мольде, австрийский Зальцбург и германскую Борусию. За 2,5 года форвард провел за "шмелей" 88 матчей, забив 85 мячей.