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Манчестер Сити попытается подписать новый контракт с Сане – Гвардиола хочет сохранить вингера

25 мая 16:39 77 Читати українською
Манчестер Сити попытается подписать новый контракт с Сане – Гвардиола хочет сохранить вингера
Лерой Сане / Reuters

Манчестер Сити попытается удержать в своих рядах вингера Лероя Сане.

Руководство "горожан" вскоре начнет переговоры с немецким вингером о подписании нового контракта. Действующее соглашение рассчитано еще на 2 года, но на игрока претендует Бавария.

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Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хочет, чтобы Сане остался, хотя ранее отмечалось, что испанец готов отпустить вингера.

Напомним, президент Баварии недавно подтвердил, что мюнхенцы действительно работают над трансфером немецкого атакующего игрока.

К слову, в текущем сезоне в активе Лероя Сане 47 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, где немец забил 16 голов и отдал 18 результативных передач.

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