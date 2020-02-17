toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛАЦИО - ИНТЕР

Манчестер Сити попросит проверить спонсорские контракты ПСЖ и Ювентуса

09:35 237 Читати українською
Манчестер Сити попросит проверить спонсорские контракты ПСЖ и Ювентуса
Манчестер Сити попросит проверить документы еще двух клубов / ВВС

Английский клуб готовится обжаловать в CAS свою дисквалификацию из еврокубков из-за нарушения правил ФФП.

Манчестер Сити попросит Спортивный арбитражный суд рассмотреть спонсорские контракты Пари Сен-Жермен и Ювентуса, информирует The Athletic.

Манчестер Сити определился с двумя претендентами на тренерское кресло, если Гвардиола захочет уйти

Руководство "горожан" считает, что к парижанам УЕФА во время расследования относился менее придирчиво. Манчестер Сити не понимает, почему ПСЖ не получил никакого наказания за свои огромные расходы на трансферном рынке.

Также Манчестер Сити хочет проверить спонсорский контракт между Ювентусом и компанией Jeep, которая принадлежит семье владельца клуба Андреа Аньелли и концерна Fiat. Отметим, что только с автомобильного концерна спонсорские выплаты туринцев увеличились на 25 млн евро.

Напомним, УЕФА наказал Манчестер Сити дисквалификацией из еврокубков на два года. Расследование обнаружило, что Манчестер Сити в течение 2012-2016 годов "прикрывал дыры" в бюджете фальшивыми контрактами по завышенным суммами с компаниями, связанными со своими владельцами.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози

blog_ava
Марега покинул поле из-за расистских выкриков – видео бурной реакции
08:00
222
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
3
мин
Милан
21:45
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук