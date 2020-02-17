Манчестер Сити попросит проверить спонсорские контракты ПСЖ и Ювентуса

Английский клуб готовится обжаловать в CAS свою дисквалификацию из еврокубков из-за нарушения правил ФФП.

Манчестер Сити попросит Спортивный арбитражный суд рассмотреть спонсорские контракты Пари Сен-Жермен и Ювентуса, информирует The Athletic.

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Руководство "горожан" считает, что к парижанам УЕФА во время расследования относился менее придирчиво. Манчестер Сити не понимает, почему ПСЖ не получил никакого наказания за свои огромные расходы на трансферном рынке.

Также Манчестер Сити хочет проверить спонсорский контракт между Ювентусом и компанией Jeep, которая принадлежит семье владельца клуба Андреа Аньелли и концерна Fiat. Отметим, что только с автомобильного концерна спонсорские выплаты туринцев увеличились на 25 млн евро.

Напомним, УЕФА наказал Манчестер Сити дисквалификацией из еврокубков на два года. Расследование обнаружило, что Манчестер Сити в течение 2012-2016 годов "прикрывал дыры" в бюджете фальшивыми контрактами по завышенным суммами с компаниями, связанными со своими владельцами.

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