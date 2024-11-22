Большая группа игроков Ман Сити воспользовалась международной паузой для решения своих проблем со здоровьем.

Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш, Джон Стоунз и Мануэль Аканджи полноценно тренировались в общей группе "горожан".

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Дуэт англичан пропустил около месяца из-за травм. Де Брюйне выходил на несколько минут перед международной паузой, но дополнительные 2 недели позволили 33-летнему бельгийцу набрать лучшую форму. Аканджи имел микроповреждение, из-за которого не ездил в сборную Швейцарии.

Усиление из лазарета будет очень кстати, потому что впереди у Ман Сити серия важных матчей – Тоттенхэм (23 ноября), Фейеноjрд в ЛЧ (26-го) и супербитва с Ливерпулем (1 декабря).

John Stones: IN TRAINING.

Jack Grealish: IN TRAINING.

Manuel Akanji: IN TRAINING.

Kevin De Bruyne: IN TRAINING.



@ManCity pic.twitter.com/gLQ0dm3m6v — City Xtra (@City_Xtra) November 20, 2024

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