Галатасарай подал официальное предложение Манчестер Сити по трансферу Эдерсона, сообщает L'Équipe. Турецкий гранд оценил 31-летнего бразильца всего в 3 миллиона евро, что выглядит крайне скромно для футболиста такого уровня.

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Эдерсон провел в Манчестер Сити уже восемь сезонов, добыв многочисленные трофеи под руководством Хосепа Гвардиолы. Его контракт с "горожанами" действует до июня 2026 года, однако бразилец может покинуть клуб раньше – в августе ему исполнится 32, и он якобы находится на распутье относительно будущего.

Галатасарай, который стал чемпионом Турции в сезоне 2024/25, стремится подписать опытного вратаря, чтобы усилить состав перед новым сезоном. Однако такое символическое предложение вряд ли устроит Манчестер Сити, который еще не дал никакого официального ответа. Впрочем, ситуация с контрактом бразильского голкипера может заставить Манчестер Сити согласиться на предложение турецкого гранда.

Напомним, что Эдерсон перешел в Манчестер Сити в 2017 году из Бенфики, с тех пор проведя за клуб 372 поединка.

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