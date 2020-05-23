Манчестер Сити получил сумасшедшую скидку на лидера Марселя

Защитник Марселя Бубакар Камара имеет шанс покинуть французский клуб во время летнего трансферного окна.

Марсель готов значительно уменьшить свои запросы по стоимости 20-летнего игрока, чтобы продать его в другой клуб, сообщает L'Equipe.

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По информации издания, французы хотели получить за Камара около 90 млн евро. Однако кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил руководство клуба пересмотреть свои требования. Отмечается, что теперь Марсель может согласиться на вдвое меньшее предложение – 44 млн.

Добавим, что на перспективного защитника, который также может сыграть в полузащите, претендуют Реал, ПСЖ, Милан, лондонский Арсенал, а фаворитом в борьбе за игрока называют Манчестер Сити.

К слову, контракт Камара с Марселем рассчитан до лета 2022-го. Для молодого француза нынешний сезон уже 3-й на профессиональном уровне. В рамках кампании 2019/20 Бубакар провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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