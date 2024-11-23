Гвардиола впервые за свою каденцию на Этихаде проиграл 4 матча подряд, но это не помешало продлению контракта с Ман Сити. Родри приехал на стадион показать свой "Золотой мяч". К сожалению для фанатов "горожан", это должен быть последний выход испанца на поле в сезоне.

Ковачич также вылетел из-за травмы, поэтому Гвардиоле пришлось "лепить" опорную зону из молодого универсала Льюиса и 34-летнего Гюндогана.

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Старт встречи был для Ман Сити оптимистичным. Холанд имел две хорошие возможности – немного неточно и сейв Викарио. А вот Тоттенхэму хватило простенького заброса. Кулусевски на фланге переиграл Гвардиола и выкрутил идеальную подачу Мэддисону, который голом отметил свой 28-й день рождения.

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Эдерсон и Викарио обменялись великолепными сейвами, а за 7 минут Тоттенхэм удвоил преимущество. И снова провалился Гвардиол. Самый дорогой защитник в истории футбола (90 млн евро) неточной передачей подарил мяч Мэддисону, тот обыгрался с Соном и мастерски перебросил Эдерсона. Дубль именинника!

Ошарашенный Сити никак не ответил до перерыва. Гвардиола заменил Стоунза на Аке, однако это явно не могло быть переломным решением. На 53-й минуте дошло до унижения. Тоттенхэм легко перекусил очередную атаку хозяев и начал свою. Гвардиол беспомощно смотрел на Соланке, который откатил под удар Порро – 3:0.

Холанд попадал в перекладину, де Брюйне вышел и едва не спровоцировал драку, но все напрасно. В компенсированное время реактивные Вернер и Джонсон организовали контрольный в голову – 0:4 на Этихаде, пятое подряд поражение! Гвардиола еще не имел такой ужасной серии за всю карьеру, а Ман Сити последний раз такое переживал в 2006-м при Стюарте Пирсе. Ливерпуль может оторваться на 8 очков.

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