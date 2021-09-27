Французский хавбек попал на радары "горожан", сообщает Fichajes.

Экс-хавбек сборной Франции и Манчестер Сити Насри объявил о завершении карьеры

Манчестер Сити присоединился к гонке за Нкунку. Ранее интерес к воспитаннику ПСЖ очертили Ливерпуль, Бавария и родной клуб. Английский гранд обратил внимание на Нкунку после очной встречи с французом – в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов он оформил хет-трик в выездном матче против Сити (3:6).

Всего в нынешнем сезоне Кристофер Нкунку провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "красными быками" действует до лета 2024-го.

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