"Горожане" включились в гонку за хавбеком сборной Мали, утверждает Daily Star.

Гвардиола выбрал трех кандидатов на замену Фернандиньо – неочевидный выбор

Менеджмент Сити готов подписать Биссума на замену бразильцу Фернандиньо. Контракт ветерана с финалистом Лиги чемпионов действует до 30 июня, а относительно пролонгации соглашения стороны еще не определились. Звезда "чаек" выбился в трансферные приоритеты Манч Сити, поскольку Вест Хэм отпугнул ценником на 90 млн фунтов за Деклана Райса.

Зато на подписание Биссума "горожане" выделят 30 млн фунтов, что вдвое больше суммы трансфера малийца в Брайтон три года назад. Конкуренцию Манчестер Сити в борьбе за вице-чемпиона Африки-2016 составят Арсенал, Эвертон, Вест Хэм и Тоттенхэм.

В нынешнем сезоне Иве Биссума провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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