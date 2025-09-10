Нападающий Манчестер Сити Омар Мармуш получил травму колена во время пребывания в национальной сборной Египта.

Омар Мармуш получил травму в начале отборочного матча чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Буркина-Фасо во вторник вечером. Об этом информирует официальный сайт "горожан".

Предварительные результаты сканирования, проведенного в Египте, показывают, что он не сможет принять участие в манчестерском дерби в воскресенье. Теперь он вернется в Манчестер для дальнейшего обследования и начала реабилитации.

Сообщается, что все в Сити желают Омару скорейшего выздоровления.

