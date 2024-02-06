"Горожане" подпишут предварительный контракт с Савио в ближайшие дни. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, принципиальная договорённость между сторонами уже достигнута. Таким образом, Манчестер Сити опередил ряд немецких и английских клубов.

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Савио принадлежит Труа и выступает в составе Жироны на правах аренды. Тем не менее, оба клуба входят в структуру City Football Group.

Согласно журналисту SER Сatalunya Нилу Сола, не исключено, что Савио продолжит выступать в составе Жироны в следующем году на правах аренды. Форвард, чья трансферная стоимость оценивается в 40 млн евро, очень счастлив в Каталонии.

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