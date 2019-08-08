Манчестер Сити подпишет таланта Жироны и вернет его в Испанию, – MD

Защитник испанской Жироны Педро Порро попал в сферу интересов английского Манчестер Сити.

Правый бэк вскоре станет игроком Манчестер Сити, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, "горожане" отдадут за Порро 12 млн евро. Правда, сразу выступать за Сити 19-летний испанец не будет. Английский гранд планирует сразу отдать его в аренду испанскому Вальядолиду.

В сезоне 2018/19 Педро Порро провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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