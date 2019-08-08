Манчестер Сити подпишет таланта Жироны и вернет его в Испанию, – MD

Лига Европы — 17:26 42
-
Лучший игрок сезона 2018/19 в Лиге Европы: УЕФА объявил номинантов, среди которых – обидчики Динамо и Шахтера
-
Бешикташ завершил трансфер Коноплянки, – турецкие СМИТурция — 17:01 237
-
Безлад, що врятував клуб і дружба з росіянами: ультрас ЦСКА Софія "Сектор Г" – Зорю очікує пеклоЛига Европы — 7 авг 622
-
Українці допомогли, несолідний Соболь, захист легенди і новачки мрії: бельгійські ЗМІ про матч ЛЧ Брюгге – ДинамоЛига чемпионов — 7 авг 1161
-
АЗ – "міцний горішок" у процесі перебудови: експрес-представлення суперника Маріуполя в Лізі ЄвропиЛига Европы — 7 авг 225