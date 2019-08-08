Манчестер Сити подпишет экс-вратаря сборной Англии, – Sky Sports

Английский Манчестер Сити готовит трансфер голкипера Дерби Каунти Скотта Карсона.

"Горожане" неожиданно решили подписать опытного кипера, сообщает Sky Sports.

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Сити заинтересован в аренде 33-летнего Карсона на один сезон. На Этихаде воспитанник Лидса станет третьим вратарем после Эдерсона и Клаудио Браво. Последние 4 сезона Карсон провел в Дерби.

В сезоне 2018/19 Скотт Карсон сыграл 30 матчей в Чемпионшипе, в которых пропустил 40 мячей. Ранее он также выступал за Ливерпуль, Шеффилд Уэнсдей, Чарльтон, Астон Виллу, Вест Бромвич, Бурсаспор и Уиган. Также в его активе 4 поединка за сборную Англии.

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