Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил о подписании контракта со Сверре Нипаном. Соглашение действует до лета 2030 года. Согласно Фабрицио Романо, "горожане" заплатили 15 млн евро.

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Нипан дебютировал за первую команду Русенборга в возрасте 15 лет и с тех пор забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 66 матчах. В его услугах были заинтересованы Реал, Ливерпуль и Арсенал, но сам полузащитник хотел выступать под руководством Пепа Гвардиолы.

18-летний игрок в основном действует на позиции центрального полузащитника, но может быть использован в качестве атакующего полузащитника, центрального нападающего или вингера.