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Манчестер Сити подписал Филиппе Сандлера

31 июля 22:10 114 Читати українською
Манчестер Сити подписал Филиппе Сандлера
Филиппе Сандлер / Фото ФК Манчестер Сити

Молодой защитник Филиппе Сандлер стал игроком Манчестер Сити.

Руководство Манчестер Сити подписало контракт с 21-летним Филиппом Сандлером, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой защитник является воспитанником Аякса, и последний сезон провел защищая цвета Зволле.

Сумма трансфера не разглашается, однако по данным СМИ, Зволле получил за Сандлера 2,5 млн евро.

В прошлом сезоне Филиппе провел 23 матча в чемпионате Нидерландов.

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