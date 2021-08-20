Форвард молодежной команды "горожан" после успешного прошлого сезона переподписал контракт на улучшенных условиях, сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

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Отмечается, что предыдущее соглашение Лиама Дилэпа действовало до лета 2023-го, но стороны договорились продолжить его еще на три сезона. Таким образом 18-летний англичанин связал свое будущее с Манчестер Сити до 2026-го.

Добавим, что Лиам – это сын легенды АПЛ Рори Дилэпа. В прошлом сезоне чемпионата резервных команд он сыграл 20 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 5 результативных передач. Такие показатели позволили Лиаму Дилэпу стать лучшим бомбардиром турнира.