"Горожане" сделали официальное предложение по лучшему бомбардиру прошлого сезона АПЛ, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Манчестер Сити определился с будущим Зинченко

Манчестер Сити готов отдать Тоттенхэму 100 млн фунтов и одного собственного игрока. Впрочем, руководство "шпор" надеется удержать главную звезду. Сам Кейн пока сконцентрирован на Евро и не думает о трансфере.

Добавим, что в прошлом сезоне нападающий Тоттенхэма провел 35 матчей, в которых отметился 23 голами и 14 ассистами.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21