Манчестер Сити подготовил первое предложение по Кейну – 100 миллионов фунтов и игрок
16:58 - Читати українською
Манчестер Сити начал охоту на форварда Тоттенхэма Харри Кейна.
"Горожане" сделали официальное предложение по лучшему бомбардиру прошлого сезона АПЛ, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
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Манчестер Сити готов отдать Тоттенхэму 100 млн фунтов и одного собственного игрока. Впрочем, руководство "шпор" надеется удержать главную звезду. Сам Кейн пока сконцентрирован на Евро и не думает о трансфере.
Добавим, что в прошлом сезоне нападающий Тоттенхэма провел 35 матчей, в которых отметился 23 голами и 14 ассистами.
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