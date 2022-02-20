Манчестер Сити поддержал Фодена после скандала с дракой
Полузащитник Ман Сити Фил Фоден не будет наказан клубом за участие в потасовке.
"Клубу известно о видео, которое распространилось в социальных сетях, на котором Фил Фоден и его семья подвергаются оскорблениям. Мы шокированы и поражены жестокостью и нападением на члена семьи Фила.
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Мы продолжим оказывать Филу и его семье всю необходимую поддержку и помощь", – цитирует заявление клуба журналист Саймон Стоун в Twitter.
Напомним, Фил Фоден вместе с семьей посетил боксерский поединок на Манчестер Арене. В одном из подтрибунных помещений мать футболиста ударили в лицо, что переросло в массовую драку.
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