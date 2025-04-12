На игрока сборной Нидерландов нацелились сразу два гранда английского футбола, пишет издание Caught Offside.

"Это катастрофа": Гвардиола высказался о проблемах Манчестер Сити в течение сезона

Хосеп Гвардиола считает Хави Симонса идеальной заменой легендарному Кевину де Брюйне. Однако Манчестер Сити готовится к серьезной конкуренции за игрока с Ливерпулем, который является фаворитом в гонке за подписание экс-футболиста ПСЖ и Барселоны.

В РБ Лейпциг на руководящей должности работает бывший тренер "красных" Юрген Клопп, который не откажет своей экс-команде в подписании талантливого игрока. Кроме того, немцы уже успешно продавали в Ливерпуль Ибрагиму Конате, Доминика Собослая и Наби Кейта. Также на Энфилде играют партнеры Симонса по сборной: Райан Гравенберх, Вирджил ван Дейк и Коди Гакпо.

Добавим, что в текущем сезоне Хави Симонс сыграл 29 матчей за РБ Лейпциг, забив 10 голов и отдав 6 голевых передач.

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