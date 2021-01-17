Манчестер Сити разгромил Кристал Пэлас (4:0) в матче 19 тура АПЛ. Александр Зинченко второй раз за несколько дней вышел в стартовом составе. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лишь 1 заблокированный удар Гюндогана за первые 20 минут. Таков печальный итог стартового отрезка. Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Кристал Пэлас на "Футбол 24", стартовал в 21:15. Команда Гвардиолы накануне 50-летия своего наставника получила роскошную возможность выйти на 2 место и подвинуть действующего чемпиона Ливерпуль на 4 строчку. Соперник вышел ослабленным в атаке без трио лучших бомбардиров (Заха и Шлупп травмированы, Бентеке в запасе), которые забили 13 из 22 голов команды Ходжсона в сезоне. "Орлы" довольно смело выбегали в контратаки, пытаясь нащупать слабину на фланге Зинченко. Однако первый же прицельный удар на 27 минуте оказался голевым.

Зінченко став героєм АПЛ, хоча "наївся трави" від кривдника Динамо: як українець продовжує дивувати в Ман Сіті

Де Брюйне эффектно выкрутил на Стоунза свой 100 ассист за "горожан", что на 31 больше, чем создал любой другой игрок АПЛ с момента дебюта бельгийца за нынешний клуб. Интересно, что для 26-летнего защитника Сити это лишь 2 гол в истории выступлений в Премьер-лиге за 171 матч. Уверенно выигранный тайм позволяет подвинуть Ливерпуль на границу зоны ЛЧ. Зинченко завершил 1 половину игры с 3 лучшим баллом в матче (7,0) от SofaScore. Прежде всего благодаря отличной оборонной работе. Александр выиграл 4 из 5 единоборств, но также успел отдать 15 передач в финальную треть соперника, что стало третьим результатом среди всех игроков на поле.

Второй тайм также полностью за хозяевами. Гюндоган удвоил преимущество еще красивее. Подобрал снаряд перед штрафной и пробил в дальнюю девятку. Вот вам и опорник – Илкай с 4 голами выбивается в лидеры бомбардиров Манчестер Сити за текущий сезон АПЛ. Где Брюйне попытался скопировать немца, но промахнулся. Зато подал очередной угловой так, что Диаш пробил, Гуайта парировал, а Стоунз сыграл на добивании. Феноменальный результат Джона, для которого это первые голы за "горожан" в чемпионате Англии.

Фоден, Канселу и Торрес вышли вместо Бернарду Силвы, Де Брюйне и Гюндогана соответственно. Португальский защитник мог бы заменить того же Зинченко, но Гвардиола доверяет Саше доиграть 2 поединок АПЛ за 5 дней. Джокеры Пепа сделали свое дело на 88 минуте. Торрес заработал опасный штрафной, а Стерлинг убил паучка в той же девятке, куда раньше попал Гюндоган. Манчестер Сити набирает 35 очков и по потерянным очкам закрепляется в статусе лидера. У лондонцев остаются 13 ступень и 23 балла.

Когда украинец один из лучших и платит Гвардиоле за доверие

Статистический портал SofaScore наградил Зинченко 4 лучшим баллом (7,4) после Стоунза, Диаша и Де Брюйне, которые приняли участие в трех голевых атаках. Активно на чужой половине, осторожно и надежно – без особых ошибок – на своей. Один из лидеров по контактам с мячом (110), попыткам отбора (4) и выигранным воздушным дуэлям (3 из 3!). Но и третий по потерям (17), среди игроков Сити хуже ситуация только у экс-звезды Шахтера Фернандиньо (24 отданных соперникам мяча). Не заладились прострелы с фланга в штрафную (все 3 в ноги лондонцам). В целом очень трудолюбиво по всему левому краю.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас: видео всех действий Зинченко в матче 17 января 2021