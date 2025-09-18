Манчестер Сити и Наполи встретились в рамках первого тура основного этапа ЛЧ сезона 2025/26. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Манчесетр Сити пока не может похвастаться успешным стартом сезона: “горожане” одержали лишь две победы и дважды уступили командам, которых не назовешь лидерами лиги. В то время как Наполи во всех стартовых турах Серии А одерживал победы.

"Холанд играет лучше, чем в год требла": Гвардиола объяснил, почему Ман Сити еще не является полноценной командой

Сегодняшний матч обещал быть интересным противостоянием, и уже на 21-й минуте итальянцы остались вдесятером из-за удаления Ди Лоренцо за фол против Эрлинга Холанда.

Сразу же поле был вынужден покинуть Де Брюйне, поскольку Наполи пришлось усилить защиту после удаления. Бельгиец против своего бывшего клуба отыграл лишь 22 минуты.

Манчестер Сити пытался использовать численное преимущество, но то мяч пролетал над воротами, то голкипер действовал уверенно. Однако на 56-й минуте Холанду все же удалось пробить Милинковича-Савича: Фоден выполнил точный прострел в штрафную, а норвежец головой замкнул его – 1:0!

Не пришлось долго ждать и второго гола "горожан". На этот раз отличился Жереми Доку, который прошил защитников и отправил мяч в сетку ворот Наполи.

После гола Манчестер Сити несколько снизил темп, но это не помешало команде одержать убедительную победу со счетом 2:0. "Горожане" зарабатывают первые очки в ЛЧ.

