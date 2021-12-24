Манчестер Сити готовится к подписанию форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда – для этого придется распрощаться с некоторыми игроками.

"Горожане" готовы выплатить клаусулу, прописанную в контракте с Холандом, которая составляет 75 млн фунтов стерлингов, сообщает Manchester Evening News.

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При этом Манчестер Сити готов продать сразу четырех игроков. Уже в ближайшее время может состояться трансфер Феррана Торреса в Барселону, который оценивается в 50 млн евро. Кроме этого, "горожане" готовы отпустить Педро Порро в лиссабонский Спортинг за 8 млн фунтов стерлингов, Ко Итакуру – в Шальке за 5 млн фунтов и Моргана Роджерса – в Борнмут за 9 млн фунтов.

К слову, Холанд провел 16 матчей за Борусию Д в текущем сезоне, в которых забил 19 голов и отдал 5 ассистов.

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