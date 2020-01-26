Манчестер Сити первым забил 100 голов в сезоне среди клубов топ-5 лиг Европы

"Горожане" уже седьмой сезон подряд демонстрируют феноменальные показатели результативности.

В четвертом раунде Кубка Англии Манчестер Сити разбил Фулхэм со счетом 4:0. Таким образом, команда Александра Зинченко первой среди клубов топ-5 лиг Европы достигла отметки в 100 забитых голов во всех турнирах этого сезона, сообщает Sky Sport Statto.

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Второе место в так называемом рейтинге занимает французский ПСЖ, который реализовал 89 удачных попыток. Замыкает "тройку" с 84 точными выстрелами мюнхенская Бавария, которая благодаря второму дыханию Роберта Левандовски, сумела забить столько голов.

К слову, подопечные Хосепа Гвардиолы забивают 100+ голов уже семь сезонов подряд.

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