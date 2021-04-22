Руководство Манчестер Сити обещает снова отвоевать доверие болельщиков после фиаско с Европейской Суперлигой.

"Как вы знаете, Манчестер Сити официально начал процедуру выхода из Европейской Суперлиги.

Манчестер Сити первым официально покинул Европейскую Суперлигу

Как всегда, делая определенный выбор и принимая решение, мы руководствуемся интересами клуба. Мы верили, что этот шаг поможет нам достигать успеха и роста.

Совет директоров клуба глубоко сожалеет о своем решении, которое разнится с историческими ценностями. Мы сделали ошибку и искренне просим прощения у наших фанатов за разочарование и душевные страдания, вызванные последними 72 часами.

Владельцы, председатель, правление и персонал полностью привержены тому, чтобы клуб продолжал вносить значительный вклад в процветание английского и европейской футбольных пирамид и связанных с ними соревнований.

Мы воспользуемся возможностью вернуть себе полное доверие наших заинтересованных лиц", – говорится в письме.

Напомним, Ман Сити первым из 12-ти клубов основателей скандального турнира заявил о выходе из проекта, в итоге организаторы поставили Суперлигу на паузу.

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