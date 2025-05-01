Джек Грилиш останется в Манчестер Сити, несмотря на провальный сезон и попадание в "пьяные" скандалы. Об этом информирует talkSPORT.

Звезду Манчестер Сити поймали пьяным возле паба после победы над клубом украинца – Гвардиола критиковал игрока

Ранее в услугах вингера были заинтересованы Астон Вилла и Тоттенхэм, но "горожане" не планируют отпускать его. Ожидается, что после ухода Кайла Уокера и Кевина де Брюйне Джек получит одну из главных ролей в раздевалке команды.

К тому же боссы клуба понимают, что не смогут вернуть 100 млн фунтов, которые заплатили за Грилиша Астон Вилле. Поэтому клубом было принято решение не ослаблять состав.

Ранее Джека ловили пьяным возле паба после победы в Кубке Англии над Плимутом.

Манчестер Сити на опыте победил Ноттингем Форест и вышел в финал Кубка Англии