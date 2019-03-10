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АПЛ расследует финансовую деятельность Манчестер Сити вслед за УЕФА

06:30 9 Читати українською
АПЛ расследует финансовую деятельность Манчестер Сити вслед за УЕФА
Манчестер Сити / ФК Манчестер Сити

АПЛ проверит финансовую деятельность и трудоустройство молодых игроков Манчестер Сити.

АПЛ вслед за УЕФА расследует финансовые операции Манчестер Сити, передает BBC Sport. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже заявил, что ситуация с УЕФА не повлияет на его команду.

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Конфедерация проверит финансовую деятельность английского гранда, а также трудоустройство игроков академии.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что Манчестер Сити нарушал финансовый фэйр-плей. Также была информация о незаконном платеже в размере 200 тысяч фунтов агенту Джейдона Санчо, когда вингеру было 14 лет.

Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия УЕФА Финансовый fair-play
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