Саутгемптон договорился с Манчестером Сити о переходе полузащитника Ромеу Лавии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Трансфер обойдется в 10 млн фунтов стерлингов, стороны согласовывают последние детали соглашения. В контракте будет пункт с суммой, за которую Ман Сити сможет вернуть игрока, поскольку считает его одним из самых больших талантов.

Добавим, что Лавиа в большинстве своем выступал за вторую команду "горожан", наиграв 29 матчей и отличившись голом и 2 ассистами. Среди них и 2 поединка за основную команду – по 1 в Кубке Англии и Кубке Лиги.

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