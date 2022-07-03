Манчестер Сити отпустит своего воспитанника в другой клуб АПЛ
Опорный полузащитник Манчестер Сити Ромеу Лавиа близок к переходу в Саутгемптон.
Саутгемптон договорился с Манчестером Сити о переходе полузащитника Ромеу Лавии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Трансфер обойдется в 10 млн фунтов стерлингов, стороны согласовывают последние детали соглашения. В контракте будет пункт с суммой, за которую Ман Сити сможет вернуть игрока, поскольку считает его одним из самых больших талантов.
Добавим, что Лавиа в большинстве своем выступал за вторую команду "горожан", наиграв 29 матчей и отличившись голом и 2 ассистами. Среди них и 2 поединка за основную команду – по 1 в Кубке Англии и Кубке Лиги.
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