Манчестер Сити отпустил своего игрока в Жирону
21:22 - Читати українською
Бразильский защитник Ян Коуту продолжит карьеру в испанской Сегунде.
Правый защитник Ян Коуту присоединился к Жироне на правах аренды на один сезон, сообщает официальный твиттер клуба.
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Отметим, что бразилец присоединился к Манчестер Сити только этим летом из Коритибы, подписав соглашение до 2025 года.
К слову, Коуту уже успел выиграть чемпионат мира с Бразилией, правда, речь идет только о юношеский турнир.
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