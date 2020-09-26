Правый защитник Ян Коуту присоединился к Жироне на правах аренды на один сезон, сообщает официальный твиттер клуба.

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Отметим, что бразилец присоединился к Манчестер Сити только этим летом из Коритибы, подписав соглашение до 2025 года.

К слову, Коуту уже успел выиграть чемпионат мира с Бразилией, правда, речь идет только о юношеский турнир.

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