Манчестер Сити отпустил один из своих главных талантов в аренду
Полузащитник Манчестер Сити Джеймс Маккейти проведет сезон 2022/23 в Чемпионшипе.
"Горожане" на своем официальном сайте сообщили, что воспитанник их академии Джеймс Макейти будет выступать за Шеффилд Юнайтед на правах аренды.
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Макейти стал вторым выпускником академии Ман Сити, который присоединился к Шеффилду Юнайтеду этим летом – к этому новичком "клинков" стал Томми Дойл. Чемпион Англии рассчитывает на юношу, который в феврале продлил контракт на 3 года.
К слову, Макейти в прошлом сезоне выступал в основном за Манчестер Сити U-23, наколотив 19 голов в 25 поединках, помог выиграть чемпионат. Сам Джеймс стал лучшим игроком первенства.
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