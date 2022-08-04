"Горожане" на своем официальном сайте сообщили, что воспитанник их академии Джеймс Макейти будет выступать за Шеффилд Юнайтед на правах аренды.

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Макейти стал вторым выпускником академии Ман Сити, который присоединился к Шеффилду Юнайтеду этим летом – к этому новичком "клинков" стал Томми Дойл. Чемпион Англии рассчитывает на юношу, который в феврале продлил контракт на 3 года.

К слову, Макейти в прошлом сезоне выступал в основном за Манчестер Сити U-23, наколотив 19 голов в 25 поединках, помог выиграть чемпионат. Сам Джеймс стал лучшим игроком первенства.

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